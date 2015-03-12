СБУ затримала призначеного терористами "начальника Донецької залізниці"

Як повідомляє сайт СБУ, у травні минулого року представники незаконних воєнізованих формувань, озброєні автоматами, увірвалися в офіс Донецької залізниці та "поставили" свого керівника. Встановлено, що цей чоловік на той час уже активно співпрацював із бандформуваннями, знав про підготовку до захоплення адмінбудівлі управління залізниці та завчасно погодився на своє призначення.

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Самозванець за вказівками представників так званої "ДНР" здійснював масштабне розкрадання майна державного підприємства, у тому числі керував розрізанням на металобрухт рухомого складу залізниці, що завдало мільйонних збитків галузі. Отримані у злочинний спосіб прибутки скеровувалися на фінансування терористичних організацій.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала на Донеччині двох інформаторів "ДНР".