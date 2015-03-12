З російського Єкатеринбурга в Україну вирушив вагон бойовиків (фото)

Увечері 11 березня з російського міста Єкатеринбург в Україну вирушили близько 50 бойовиків, повідомляє місцеве видання 66.ru.

Як пише видання, вони повинні приєднатися до банди Олексія Мозгового.

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