З російського Єкатеринбурга в Україну вирушив вагон бойовиків (фото)
20:22, 12 березня 2015Війна
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Росія продовжує ігнорувати запропоноване мінськими угодами зобов'язання перекрити кордон з Україною для зброї і радикалів, які приєднуються до незаконних збройних формувань на сході Донецької і Луганської областей.
Бойовики готуються до відправлення / 66.ru
Увечері 11 березня з російського міста Єкатеринбург в Україну вирушили близько 50 бойовиків, повідомляє місцеве видання 66.ru.
Як пише видання, вони повинні приєднатися до банди Олексія Мозгового.
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