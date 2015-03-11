Строковик армії РФ півроку возив снаряди для "Градів", що обстрілювали Донбас через кордон

Про це йдеться в опублікованому Медузою на умовах анонімності інтерв'ю російського солдата-строковика.

У 2013-2014 роках Аркадій проходив строкову службу в автомобільних військах Росії. Двічі здійснив "відрядження" у Крим під час анексії, а потім, за його словами, їздив у «зону бойових дій» на кордоні України і Росії в Ростовській області, куди перевозив снаряди для установки залпового вогню «Град».

"Наша військова частина перебувала в Ставропольському краї, де я провів перші чотири місяці служби. Цікавого мало - навчання, присяга, знову навчання. А рівно 17 березня, відразу після референдуму в Криму, ми вирушили туди свою першу відрядження", - розповів солдат.

Читайте такожМурманські контрактники поскаржилися на примус їхати в Україну - ЗМІЗа словами Аркадія, їх підняли вночі по тривозі, вишикували в шеренгу і зачитали короткий інструктаж, після чого вони повезли в Крим "гуманітарний вантаж" для російських військових.

"По-перше, нам заборонили самостійно зупинятися. А у разі аварії - повідомляти про це по рації першій машині, де сидить начальник колони. Він приймає подальші рішення.По-друге, при в'їзді на територію півострова не вступати в контакт з місцевими жителями, журналістами, іншими військовослужбовцями - ні з ким. Також не говорити про поїздку в Крим батькам, дівчатам, друзям - нікому. Розповісти нам дозволили лише через пару місяців", - заявив солдат.

Друге "кримська відрядження" водія-строковика припало "десь на середину або кінець квітня" - на цей раз везли ящики з боєприпасами.

Після цього у роти Аркадія "почалася гаряча пора" - вони почали возити снаряди для російських "Градів", які обстрілювали українські позиції через кордон. Зі слів Аркадія, він займався підвезенням таких вантажів з часу, коли до дембеля залишалося півроку (приблизно з червня - ред.) і до кінця листопада.

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"Ми їздили туди аж до кінця листопада, займаючись підвезенням снарядів для «Граду» та інших далекобійних гармат типу «Гвоздики». Усього я нарахував від 15 до 20 одиниць техніки біля кожного з сіл. Вона стоїть приблизно за п'ять-сім кілометрів від українського кордону. Але «Гради» постійно змінюють своє розташування, то наближаючись, то віддаляючись від кордону. Дальність їх стрільби - 40-50 кілометрів, так що до позицій українців снаряди гарантовано долітають. З тієї сторони відповідають тією ж зброєю. Я неодноразово бачив бої залповим вогнем. Пам'ятаю, одного разу вночі під'їхав до однієї з установок в районі села Куйбишеве. Такелажники вивантажили снаряди, артилеристи їх відразу ж зарядили і пішов залп! Потім ще! І ще! Коли стріляє «Град», це дуже страшно і дуже красиво, особливо вночі", - розповів Аркадій.

За його словами, крім такелажної роти на кордоні служать "десантники, танкісти, артилерія, розвідники з ГРУ. Всі вони поголовно контрактники і не мають відзнак. А такелажні та автомобільні роти - це, в основному, строковики".

Також Аркадій розповів, що кілька разів їх хотіли відправити через кордон до "українського села Сніжне" (ймовірно, місто Сніжне Донецької області - ред.), однак проти цього виступив командир частини, який відмовився посилати строковиків в зону бойових дій.

"У якомусь сенсі я вважаю себе ветераном війни. Хоча з моїх вуст це звучить досить натягнуто. Мені б хотілося, щоб цю безглузду війну припинили або хоча б перестали приховувати. А нас нагородили б не тільки медаллю «За повернення Криму», як це сталося у частині перед дембелем, але й дали якісь ветеранські пільги. Контрактники дуже незадоволені участю в «неіснуючій війні», і багато з них з цієї причини звільняються з армії. Я знаю чимало таких випадків", - підсумував солдат.

Повідомлення про масовані артилерійські обстріли українських військ з російської території почали з'являтися в липні. Окрім українських військових і прикордонників, про обстріл повідомляли журналісти, волонтери і навіть російські військовослужбовці. Так, 23 липня один із солдатів РФ виклав у соцмережах фото артилерійських розрахунків з підписом "Всю ніч довбали по Україні".

Влада Росії заперечувала дані факти так само, як і наявність в Криму і на Донбасі регулярних військових частин РФ.