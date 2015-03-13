Сили АТО відбили штурм бойовиків на південь від Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

«На південь від Донецька, в районі Старогнатівки і Гранітного бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях сил АТО», - зазначив він.

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За його словами в районі Старогнатівки з 21.20 до 22.15 бойовики намагались штурмувати позиції військових.

«Атака бойовиків була відбита, наші позиції залишаються під контролем сил АТО», - додав Селезньов.