Сили АТО відбили штурм бойовиків на південь від Донецька

10:07, 13 березня 2015
Війна
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Сили антитерористичної операції відбили атаку бойовиків у районі Старогнатівки на південь від Донецька.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

«На південь від Донецька, в районі Старогнатівки і Гранітного бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях сил АТО», - зазначив він.

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За його словами в районі Старогнатівки з 21.20 до 22.15 бойовики намагались штурмувати позиції військових.

 «Атака бойовиків була відбита, наші позиції залишаються під контролем сил АТО», - додав Селезньов.

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