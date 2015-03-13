Сили АТО відбили штурм бойовиків на південь від Донецька
10:07, 13 березня 2015Війна
1090 0
Сили антитерористичної операції відбили атаку бойовиків у районі Старогнатівки на південь від Донецька.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.
«На південь від Донецька, в районі Старогнатівки і Гранітного бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях сил АТО», - зазначив він.
Читайте такожОбстріл бойовиками Широкиного: поранені троє військовослужбовців
За його словами в районі Старогнатівки з 21.20 до 22.15 бойовики намагались штурмувати позиції військових.
«Атака бойовиків була відбита, наші позиції залишаються під контролем сил АТО», - додав Селезньов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter