"Гумконвой" із Росії перетнув кордон з Україною

Позачергова колона МНС Росії з "гуманітарною допомогою" нібито для проведення посівної кампанії на Донбасі перетнула кордон.

Про це ТАСС повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС Росії Олег Воронов.

Перед кордоном колонна розділилася на дві частини. Одна з них прямує в бік Донецька, інша - в Луганськ.

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