В "Опозиційному блоці" пропонують Раді ухвалити "амністію" для учасників подій на Донбасі

Кілька народних депутатів від "Опозиційного блоку" зареєстрували у Верховній Раді проект закону про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей (№2425).

Читайте такожМЗС: Амністія не стосується терористів, які збили Боїнг

Текст законопроекту на сайті парламенту на даний час не оприлюднений.

Авторами законопроекту є Нестор Шуфрич, Сергій Дунаєв, Юрій Воропаєв, Олексій Білий та Сергій Матвієнков.

Раніше УНІАН повідомляв, що Клімкін розповів, хто підпаде під амністію на Донбасі.