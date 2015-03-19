В "Опозиційному блоці" пропонують Раді ухвалити "амністію" для учасників подій на Донбасі
16:04, 19 березня 2015Війна
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Низка депутатів від "Опозиційного блоку" пропонує Раді не притягувати до кримінальної відповідальності учасників подій на Донбасі.
REUTERS
Кілька народних депутатів від "Опозиційного блоку" зареєстрували у Верховній Раді проект закону про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей (№2425).
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Текст законопроекту на сайті парламенту на даний час не оприлюднений.
Авторами законопроекту є Нестор Шуфрич, Сергій Дунаєв, Юрій Воропаєв, Олексій Білий та Сергій Матвієнков.
Раніше УНІАН повідомляв, що Клімкін розповів, хто підпаде під амністію на Донбасі.
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