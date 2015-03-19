ГПУ склала повідомлення про підозру призначеному бойовиками "начальнику Донецької залізниці"

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, встановлено, що громадянин України, незаконно перебуваючи на посаді начальника ДП «Донецька залізниця», у період проведення антитерористичної операції сприяв діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом видання протиправних розпорядчих документів та вказівок щодо забезпечення залізничним транспортом терористів.

Читайте такожСБУ затримала снайпера, який обстрілював Донецький аеропорт

Підозрюваного затримано 12 березня, судом за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Проти чоловіка відкрите провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, у травні минулого року представники незаконних воєнізованих формувань, озброєні автоматами, увірвалися в офіс «Донецької залізниці» та «призначили» свого керівника.

Встановлено, що затриманий чоловік на той час уже активно співпрацював з бандформуваннями, знав про підготовку до захоплення адмінбудівлі управління залізниці та завчасно погодився на своє призначення.

Самозванець за вказівками представників так званої "ДНР" здійснював масштабне розкрадання майна державного підприємства, у тому числі керував розрізанням на металобрухт рухомого складу залізниці, що завдало мільйонних збитків галузі. Отримані у злочинний спосіб прибутки скеровувалися на фінансування терористичних організацій.