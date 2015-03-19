У Маріуполі невідомі обстріляли маршрутку з пасажирами
22:09, 19 березня 2015Війна
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У Маріуполі невідомі обстріляли маршрутне таксі.
Про це повідомляє сайт 0629.
У прес-службі Маріупольського управління міліції уточнили, що в маршрутці знаходились пасажири, але вони не постраждали.
Водій автомобіля розповів, що під час поїздки по вулиці Чорноморській біля Приморської райадміністрації почув незрозумілі звуки. Чоловік вирішив, що маршрутка вийшла з ладу, та зупинився. Однак при огляді транспортного засобу він помітив 3 розбитих вікна в салоні.
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Міліція встановлює характер ушкоджень та обставини події
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