У Маріуполі невідомі обстріляли маршрутку з пасажирами

Про це повідомляє сайт 0629.

У прес-службі Маріупольського управління міліції уточнили, що в маршрутці знаходились пасажири, але вони не постраждали.

Водій автомобіля розповів, що під час поїздки по вулиці Чорноморській біля Приморської райадміністрації почув незрозумілі звуки. Чоловік вирішив, що маршрутка вийшла з ладу, та зупинився. Однак при огляді транспортного засобу він помітив 3 розбитих вікна в салоні.

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Міліція встановлює характер ушкоджень та обставини події