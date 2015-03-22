В Новотошківці на розтяжці підірвалися двоє військових сил АТО

Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль. Він зазначив, що це сталося 20 березня біля селища Попаснянського району, розташованого на автодорозі Бахмутка неподалік від 29-го блокпосту.

Читайте такожЗ вини бойовиків знеструмлена Станиця Луганська - Москаль"Близько 5 години вечора двоє українських військовослужбовців, оглядаючи територію на околиці селища біля шахти, зачепили розтяжку і привели в дію вибуховий пристрій. В результаті вибуху обидва загинули на місці. Старшому з загиблих (жителю Волинської області) було 38 років, молодшому (мешканцю Львівщини) - 35 років", - розповів Геннадій Москаль.

В даний час невідомо, хто встановив розтяжку.