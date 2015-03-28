"Правий сектор" готовий приєднатись до армії лише як окремий підрозділ
Добровольчий українського корпус "Правий сектор" готовий стати частиною Міністерства оборони, але лише як самостійна частина, яка б підпорядковувалась своєму командувачу.
Про це в коментарі "ВВС Україна" заявив речник організації Артем Скоропадський.
"Ми від початку говорили, що не підемо на розпуск корпусу", - сказав він.
Натомість, за словами Скоропадського, "Правий сектор", готовий на варіант, за якого було б "створене щось на зразок окремого підрозділу в структурі Міністерства оборони".
"Щоб ми були частиною Міноборони, але підпорядковувались все ж нашому провіднику і командувачу корпусу", - сказав він.
Читайте такожУ «Правому секторі» не вважають за можливе виконання наказу щодо виходу з Маріуполя
Скоропадський також наголосив, що "поки що нічого не змінюється".
"Ми не підкоряємося ні Міноборони, ні Нацгвардії, ні СБУ", - сказав він.
Напередодні у Генштабі заявили, що представників "ПС" не намагаються витіснити з зони конфлікту на Сході, а пропонують їм вступити до лав армії.