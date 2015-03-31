ЗМІ: під Маріуполем бойовики обстріляли позиції сил АТО. Йде бій

Про це розповів командир 8-ї окремої роти ДУК "Правий сектор" Андрій Гергерт "Червень", пише 0629. "На даний момент ворог обстрілює наші позиції. Йде бій. Ніякі мінські угоди не дотримуються. Обстріл почався відразу після того, як виїхали представники ОБСЄ. Працює 85-мм міномет і 120-мм з боку Саханки", - розповів "Червень".

Читайте такожОБСЄ: обстріл Новотошківського з "Градів" вівся з південного сходуТакож боєць повідомив про те, що після таких обстрілів ворог неодмінно йде в атаку і починається стрілецький бій. На даний момент серед бійців "Правого сектора" втрат немає.

Олег Сушинський з прес-служби сектора "М" повідомив про те, що о 22:05 почався мінометний обстріл Широкиного і закінчився о 22:50. Відразу ж почався стрілецький бій. Дані про втрати на даний момент уточнюються.