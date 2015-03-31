Донецький аеропорт: виявлені позавчора місією ОБСЄ людські рештки продовжують лежати на узбіччі

Про це йдеться у звіті місії за 30 березня. опублікованому сьогодні ввечері.

"Людські рештки в неідентифікованій військовій уніформі залишаються в тому ж положенні, як було зафіксовано раніше", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора СММ ОБСЄ повідомила про те, що після прибуття на місце огляду навпроти зруйнованого нового терміналу Донецького аеропорту (10 км на північний захід від центру Донецька), місія виявила людські останки, що розклалися, у неідентифікованій військовій формі. Ці останки лежали на узбіччі дороги, за 300 метрів на схід від місця перебування спостерігачів.