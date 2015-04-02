Бойовики продовжують обстрілювати військових на Донецькому та Маріупольському напрямках (карта АТО)

З опівночі в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 13 разів порушили режим «тиша».

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, сьогодні супротивник продовжив збройні провокації проти сил українських силовиків.

Зокрема, російсько-терористичні угруповання і надалі обстрілюють українські позиції на Донецькому і Маріупольському напрямках. Селище Опитне та місто Авдіївку бойовики тричі обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

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Разом з тим, сказано, що поблизу Маріуполя о 12.20 та 12.50 бойовики вели вогонь із 82-міліметрових мінометів по українському опорному пункту на південно-західній околиці Широкиного.

На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бандити о 9.35 та 9.50 обстріляли Ленінське. А о 9.55 вели вогонь по Майорську.

"Загалом, з опівночі 2 квітня до 18 години зафіксовано 13 випадків порушення режиму тиші", - наголошується в повідомленні.

Водночас бійці АТО успішно протидіють провокаціям ворога та продовжують облаштовувати й укріплювати свої позиції.

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