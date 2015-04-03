Бійці "Правого сектору" переходять на контракт у 79-ту бригаду - Бірюков
Бійці Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" переходять служити на контракт у 79-ту окрему аеромобільну бригаду Сухопутних військ Збройних сил України.
Про це написав радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.
"Бійці ДУК-ПС переходять на контракт у 79 ОАЕМБР. Раді вам, брати", - повідомив Бірюков.
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Варто зазначити, що Бірюков не уточнив, весь ДУК переходить на контракт у 79-у бригаду чи окремі бійці.
Однак, користувачі соцмереж у коментарях припускають, що мова йде про окремих бійців, які висловили бажання перейти на контракт, а офіційний статус ДУКа залишається без змін.
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"Щоб ми були частиною Міноборони, але підпорядковувались все ж нашому провіднику і командувачу корпусу", - сказав речник організації Артем Скоропадський.
Він також наголосив, що "поки що нічого не змінюється".
"Ми не підкоряємося ні Міноборони, ні Нацгвардії, ні СБУ", - сказав він.
Довідка УНІАН. 79-а окрема аеромобільна бригада Сухопутних військ Збройних Сил України – складова частина аеромобільних військ України й за організаційно-штатною структурою входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.
Бойцы ДУК-ПС переходят на контракт в 79 ОАЭМБР. Рады вам, братья.P.S. Просьба к РашаСМИ обратить внимание на новые головные уборы ВСУ. Хунта, че.Posted by Юрий Бирюков on 3 Апрель 2015 г.