Бійці "Правого сектору" переходять на контракт у 79-ту бригаду - Бірюков

Про це написав радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

"Бійці ДУК-ПС переходять на контракт у 79 ОАЕМБР. Раді вам, брати", - повідомив Бірюков.

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Варто зазначити, що Бірюков не уточнив, весь ДУК переходить на контракт у 79-у бригаду чи окремі бійці.

Однак, користувачі соцмереж у коментарях припускають, що мова йде про окремих бійців, які висловили бажання перейти на контракт, а офіційний статус ДУКа залишається без змін.

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"Щоб ми були частиною Міноборони, але підпорядковувались все ж нашому провіднику і командувачу корпусу", - сказав речник організації Артем Скоропадський.

Він також наголосив, що "поки що нічого не змінюється".

"Ми не підкоряємося ні Міноборони, ні Нацгвардії, ні СБУ", - сказав він.

Довідка УНІАН. 79-а окрема аеромобільна бригада Сухопутних військ Збройних Сил України – складова частина аеромобільних військ України й за організаційно-штатною структурою входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.