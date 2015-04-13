У Генштабі заявили, що бойовики не використовували фосфорні боєприпаси під Донецьком
В районі аеропорту під Донецьком бойовики не використовували фосфорні боєприпаси.
Про це заявив в. о. спікера Генштабу ЗСУ Олексій Мазепа, повідомляє 112.ua.
За його словами, батальйон "Крим", який раніше поширив про це інформацію, не знаходиться в районі донецького аеропорту.
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"Фосфорні боєприпаси на наших позиціях помічені не були, використовувалося виключно звичайне озброєння. Що стосується інформації, яку поширює батальйон "Крим", то на даний момент в районі донецького аеропорту знаходяться тільки підрозділи ЗСУ, батальйону "Крим" там немає, це черговий фейк, який покликаний змінити картину на передовій", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше в батальйоні "Крим" заявили, що в ніч на понеділок, 13 квітня, їх позиції поблизу Донецького аеропорту бойовики обстріляли фосфорними снарядами.
"...Вирішили помститися за невдалий наступ вдень і явно багато загиблих з їх боку. Стріляють фосфорними боєприпасами, навколо горить все, навіть цегляні стіни будинків. Вже сотні снарядів з напалмом розірвалися в повітрі і продовжують розриватися", - повідомляли в батальйоні.