Рік тому почалася АТО

Указ №405/2014 було оприлюднено на сайті Президента.

Йому передувала низка заяв від українських посадовців про можливість антитерористичних заходів проти озброєних людей, які захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької та Луганської областей.

До початку АТО в першій половині квітня штурми та захоплення адміністративних будівель за кримським зразком з використанням у якості прикриття місцевих мешканців відбулися у Донецьку, Харкові, Луганську, Єнакієвому, Краматорську, Слов'янську, Маріуполі та Горлівці.

Антитерористична операція завдяки поставкам зброї та людей з Росії, а також прямій участі російської армії перетворилася на масштабну війну, яка триває вже рік. За даними ООН на кінець лютого 2015 року, кількість встановлених жертв конфлікту наближається до 6 тисяч.

Мінсоцполітики 6 квітня повідомило, що станом на цей день в Україні тільки взято на облік понад 1 мільйон 200 тисяч переселенців з Донбасу та Криму.

За даними Міністерства оборони, станом на 1 лютого 2015 року на Донбасі загинули 1750 українських військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів.

Руйнування в околицях Дебальцевого, 11-15 лютого 2015 року