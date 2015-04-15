Доброволець із Грузії показав зруйноване бойовиками Широкіне (відео)

У мережі інтернет з'явилося відео, зняте в селищі Широкіне добровольцем із Грузії.

Тут військовослужбовець показує, якими стали будинки, після того, як у них побували бойовики, повідомляє 0629.

«Все розграбовано, а тут жила звичайна українська сім'я, яка змушена була тікати зі свого будинку», - сказав автор відео.

Пляжні будиночки й приватні будинки, розташовані біля берега моря, розграбовані. Двері в приміщення вибиті, всі шафи, тумбочки й комоди відкриті.

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Недоторканими залишилися холодильники, старі телевізори та меблі.

В одному з будинків військові виявили написи на стінах «1408», «666 ДНР», «Слава ДНР».

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