Бойовики за день 24 рази обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З опівночі до 18 години 15 квітня у зоні Антитерористичної операції зберігалася певна динаміка щодо зменшення бойової активності незаконних збройних формувань так званих “ДНР” і “ЛНР”. Загалом бандформування провели 24 обстріли позицій наших військ вздовж лінії розмежування, здебільшого – зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

У штаб АТО зазначають, що найбільша кількість випадків порушення режиму тиші зафіксована на Донеччині. Лише в районі Пісків злочинці 5 разів обстріляли наші позиції із мінометів, у тому числі 4 рази – калібром 120 мм.

Читайте такожДоброволець із Грузії показав зруйноване бойовиками Широкіне (відео)

Також в районі Широкиного противник двічі застосовував міномети, а також вів вогонь із танку та самохідної артилерійської установки. Мінометний вогонь вівся також в напрямку опорного пункту в районі Опитного.

Крім того, злочинці тричі відкривали вогонь по позиціях неподалік Авдіївки, у тому числі один раз - із зенітної установки. Обстрілам із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї також піддавалися позиції неподалік Опитного та Майорська.

Обстрілів населених пунктів за період з 0.00 до 18.00 15 квітня не відбулося.