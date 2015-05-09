Бойовики "ДНР" звільнили двох американців, захоплених 10 днів тому
Бойовики "ДНР" звільнили двох співробітників НКО із США, захоплених десять днів тому.
Понад 30 членів Міжнародного комітету порятунку (International Rescue Committee - IRC) були затримані озброєними людьми, що увірвалися в офіс організації в Донецьку 29 квітня, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Наступного дня після цього IRC заявив про припинення роботи в Україні.
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Бойовики "Донецької народної республіки" заявляли, що співробітники IRC нібито займалися шпигунською діяльністю.
Керівник IRC Девід Мілібенд заявив, що співробітники неурядових організацій не повинні зазнавати нападів і що вторгнення в офіс було порушенням принципів організації.
За словами Мілібенда, стан двох звільнених чоловіків хороший і зараз вони перебувають у безпечному місці.
Раніше в СБУ заявляли, що в полоні терористів перебуває ще близько 300 осіб. Водночас волонтер Віктор Майстренко заявив, що в полоні бойовиків зараз близько тисячі осіб.