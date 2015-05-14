У МНС РФ заявили про плани відправити у травні на окупований Донбас ще два "гумконвої"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні у Раді Федерації Росії повідомив заступник голови МНС РФ Володимир Степанов.

«Зараз 26-й «гумконвой» розвантажується на території обох республік. Загалом цього місяця буде три «гумконвої», - сказав Степанов.

За його словами, «гуманітарна діяльність» буде продовжена, і вже сформований план на найближчий квартал.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, Степанов повідомив, що наступний «гумконвой» буде направлений 21 травня і ще один - наприкінці місяця.

Крім того, він повідомив, що на червень також запланована відправка трьох «гумконвоїв» на Донбас.

"Все залежатиме від обстановки - у червні плануємо теж три - все це залежить від ситуації, яка там складається", - сказав Степанов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці колона з понад 100 автомобілів вторглася в Україну з Росії через неконтрольовану ділянку кордону.

Російські інформагентства стверджували, що ця колона доставляє у Донецьку і Луганську області 26-й «гуманітарний» вантаж, у складі якого продукти харчування, предмети першої необхідності, будматеріали, а також «навчальна література для донбаських школярів і студентів».

У Державній прикордонній службі України повідомили, що вантажівки 26-го так званого "гуманітарного конвою", які сьогодні вранці в'їхали на територію України з Російської Федерації, перевозили автозапчастини та шини для транспортних засобів підвищеної прохідності.

Як і раніше, українська міжвідомча робоча група не могла здійснити належне оформлення вантажу, а, отже, лише здійснювала візуальне спостереження.

“Особливістю цього конвою є те, що частина вантажу - не гуманітарного характеру, зокрема, у чотирьох вантажівках перевозилися автозапчастини, у трьох - шини для транспорту підвищеної прохідності. Наявності зброї або боєприпасів не спостерігалося", - сказав помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» спрямовані лише на підтримку бойовиків і ввозять на підконтрольні терористам території переважно боєприпаси, сухі пайки, зброю.