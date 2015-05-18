Бойовики вимагають звільнити затриманих військових РФ, "щоб уникнути ескалації обстановки"

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків з посиланням на представника так званої народної міліції "ЛНР" Сергія Козлова.

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"Згідно з шостим пунктом підписаних українським президентом Мінських домовленостей і, щоб уникнути ескалації ситуації в регіоні, вимагаємо негайного повернення наших товаришів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, через деякий час після затримання українськими військовими російських спецназівців поблизу Щастя на Луганщині, бойовики з "ЛНР" назвали їх своїми "міліціонерами".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".

За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.

Очікується, що 19 травня затримані російські спецназівці зустрінуться з представниками ЗМІ.



