Бойовики вимагають звільнити затриманих військових РФ, "щоб уникнути ескалації обстановки"
Бойовики "ЛНР" зажадали звільнити захоплених під Щастям російських спецназівців, яких вони назвали нібито бійцями своєї "народної міліції".
Про це повідомляє один із сайтів бойовиків з посиланням на представника так званої народної міліції "ЛНР" Сергія Козлова.
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"Згідно з шостим пунктом підписаних українським президентом Мінських домовленостей і, щоб уникнути ескалації ситуації в регіоні, вимагаємо негайного повернення наших товаришів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, через деякий час після затримання українськими військовими російських спецназівців поблизу Щастя на Луганщині, бойовики з "ЛНР" назвали їх своїми "міліціонерами".
Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".
За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.
Очікується, що 19 травня затримані російські спецназівці зустрінуться з представниками ЗМІ.