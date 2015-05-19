Бойовики 7 разів обстріляли околиці Маріуполя, двоє бійців дістали поранення

Про це повідомив штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook

«Учора противник здійснив сім обстрілів позицій сил АТО. У населеному пункті Широкине здійснено чотири обстріли. По лінії Талаківка-Водяне три обстріли», - йдеться в повідомленні.

Також у штабі відзначають, що під час одного з обстрілів у н.п. Широкине, який було здійснено з 18.30 до 19.40 дістали поранення двоє бійців НГУ. Вертольотом їх було доставлено до одного з госпіталів Міністерства оборони України. Лікарі оцінюють стан постраждалих як стабільно важкий.

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Під час останнього обстрілу силам АТО було дозволено відкрити у відповідь вогонь з 82 міліметрових мінометів. Після вогню у відповідь о 19.40 противник запросив режим припинення вогню, якого станом на 9.00 сьогодні було дотримано.

На інших позиціях сектору «М» ніч пройшла спокійно.

З 22.00 вчорашнього і до 4.00 сьогоднішнього дня було зафіксовано чотири БПЛА противника, як на передових позиціях, так і в тилу сил АТО.

Силами ППО української армії в ніч з 16 на 17 травня було збито БПЛА противника неподалік від н.п. Кременівка. Безпілотник переміщувався на висоті 600 метрів. Уламки дрону наразі вивчаються фахівцями. На даний момент можна сказати, що такі літальні апарати не випускаються в Україні й українською армією не використовуються.