Будь-якої миті може початися локальний наступ бойовиків - Лисенко

16:19, 22 травня 2015
Війна
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Локальний наступ бойовиків на окремих територіях у зоні АТО може початися будь-якої миті, на відміну від повномасштабного.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Бойові дії, атаки тривають, але ми не можемо сказати, що вони наростають або вщухають. Бойові дії відбуваються постійно, і на різних напрямках відбувається різна кількість обстрілів і зіткнень. На Донецькому напрямку найбільш складна ситуація - там більше провокацій і обстрілів", - сказав Лисенко.

На запитання щодо можливого наступу російсько-терористичних груп він відповів: "Якщо буде використовуватися авіація країни-агресора, то це вже буде повномасштабний військовий конфлікт. Поки що, моніторячи ситуацію, збираючи дані розвідувальні і з місцевих джерел, можна казати, що збройний наступ, локальний наступ може розпочатися будь-якої миті", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики обстріляли Щастя: важко поранено військового, згоріли декілька будинків та пошкоджено ЛЕПВін пояснив, що ознакою підготовки до повномасштабного наступу є накопичування живої сили. "Поки ми бачимо, що процес звільнення (у Росії - УНІАН) призовників розпочався", - зауважив Лисенко.

За його словами, позитивними є заяви деяких ватажків бойовиків про те, що для російського керівництва "проект "Новоросія" вже є не актуальним".

Разом з тим, Лисенко зазначив, що це є зміною тактики, оскільки "ми розуміємо, що Росія одночасно не змінить свої наміри, тому що це означатиме для російського керівництва зменшення довіри, що воно собі не може дозволити".

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