Порошенко нагородив 228 військових, які загинули на Донбасі

Президент України Петро Порошенко підписав Указ, згідно з яким державними нагородами відзначено 264 військовослужбовців, з них 228 – військові Збройних Сил України, які загинули у боях за незалежність країни на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, загиблих бійців відзначено посмертно високими військовими нагородами – орденами Богдана Хмельницького III ступеня та «За мужність» III ступеня – за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

За особисту мужність і професіоналізм, виявлені у захисті Держави,нагороди українських Героїв http://t.co/gwtrsnXRT6pic.twitter.com/dpaGVz1WZ6 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2015

Значна кількість – захисники Дебальцевського плацдарму та Донецького аеропорту.

«Солдат В’ячеслав Гага нагороджений орденом «За мужність» II ступеня (посмертно). Вперше він отримав цю нагороду за героїзм, проявлений у боях минулого року. Солдат служив у 95-й Житомирській окремій аеромобільній бригаді. Навесні минулого року у складі свого підрозділу воював у найгарячіших на той час точках – поблизу Краматорська та Слов`янська. Отримавши важке поранення у ногу, потрапив на реабілітацію, проте дуже скоро повернувся на фронт. 26 січня 2015 року автомобіль, яким їхав В`ячеслав Гага, підірвався на міні поблизу селища Спартак Ясинуватського району Донецької області. Разом зі своїми товаришами він загинув», - йдеться у повідомленні.

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Також серед нагороджених – 36 співробітників Міністерства внутрішніх справ, які отримали поранення у боях під Пісками та Широкиним.