Максимальну загрозу проникнення ворожих диверсантів фіксують на півночі Луганщини - Тимчук

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"У Донецькій і Луганській обл. фіксується стабільно напружена ситуація з високим рівнем загрози терактів і диверсій як силами ДРГ російсько-терористичних військ, що проникають у тилові райони, так і проросійської агентури. Особлива активність у спробах проникнення ДРГ терористів на неокуповану територію України фіксується на півночі Луганської обл., дещо менша активність - на Донецькому напрямку і півдні Донецької обл. Ступінь загрози в обох регіонах залишається максимальною – 10 балів", - зазначив він.

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В Одеській області, за його словами, ступінь загрози залишається на рівні 8 балів.

"Відзначається активізація антиукраїнських сил, пов'язана зі зміною керівництва області. Залишається напруженою ситуація у прикордонних районах з окупованою територією Молдови (Придністров'я). Залишається високою загроза «експорту тероризму» з окупованих територій Донбасу. У Харківській області рівень загрози – 7 балів. На тлі зниження рівня загрози терактів відзначається посилення негативного «соціально-економічного фактору» (незадоволення населення, підвищенням тарифів на послуги ЖКГ, критика приватизації й відсутність успіхів у боротьбі з корупцією з боку влади, негативний резонанс від затримок з виплатами зарплати на держпідприємствах тощо), що може бути використано антиукраїнськими силами і спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації", - написав Тимчук.

За його словами, у Дніпропетровській області рівень загрози – 5 балів, зросла загроза перекидання до регіону терористичних груп з території «ДНР».

"Одночасно відзначається зростання незадоволення населення негативною соціально-економічною ситуацією в країні та регіоні, що може бути використано антиукраїнськими силами і спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації. У Запорізькій та Херсонській областях рівень загрози – 4 бали. У Запорізькій області фіксується деяке зростання незадоволення населення негативною соціально-економічною ситуацією, а також відзначається негативний резонанс від кадрових призначень у керівництві органів місцевого рівня. У Херсонській обл. на ситуацію негативно впливає перекидання (як приховане, так і демонстративна) озброєнь і техніки ЗС РФ на території окупованого Криму до адміністративного кордону області. У Миколаївській обл. рівень загрози залишається тим самим – 3 бали", - підсумував Тимчук.