Через ремонт водопроводу бойовики та бійці АТО домовилися про тимчасове перемир'я

Про це йдеться на Facebook-сторінці волонтерського проекту "Повернись живим".

Як наголошується, в результаті цих дій противника без води залишилися обидва міста.

Читайте такожМоскаль розпорядився зупинити подачу води на окуповану частину Луганської області

"Вийшла журбинка. Воювати і митися з калюж ніхто не хотів. У результаті домовилися про реальне перемир'я і роботи з відновлення. Мінськи Мінськами, а смердіти ніхто не хотів", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що трубу наразі полагодили, тому зараз обидві сторони чекають, поки всі помиються, щоб знову почати бої.

Сепары нещодавно потрапили снарядом в трубу між Дзержинському та Горлівкою. Після чого без води залишилися обидва міста. Получилас... Posted by Повернись живою on 16 Червень 2015 р.

"Така ось дивна у нас війна", - підсумували у "Повернись живим".