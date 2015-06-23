Бойовики хочуть відкрити власне військове училище в Донецьку – Лисенко
У Порошенка кажуть, що українська розвідка фіксує погіршення морального стану в лавах незаконних збройних формувань.
Бойовики хочуть відкрити власне військове училище в Донецьку, хоча їм невчасно виплачують грошове забезпечення і немає засобів спостереження і охорони на блокпостах, внаслідок чого погіршується моральний стан особового складу бандформувань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«Наша розвідка фіксує погіршення морального стану в лавах незаконних збройних формувань. Бойовики, які прибули до с. Октябрь Новоазовського району для несення чергування на блокпостах, незадоволені умовами служби», - заявив він.
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«Основні причини – несвоєчасна виплата грошового забезпечення, і відсутність засобів спостереження і охорони (тепловізорів, приладів нічного бачення тощо)», - додав Лисенко.
Тим не менш, за даними речника Адміністрації президента з питань АТО , ватажки незаконних збройних формувань намагаються створити власне військове училище в Донецьку, яке готуватиме нових бойовиків.