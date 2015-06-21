Під Маріуполем затримали розчарованого бойовика "ДНР" (відео)

У районі Широкиного бійці 37-го батальйону і полку "Азов" затримали бойовика "ДНР".

Як повідомили в полку "Азов", сепаратиста затримали на одному з блокпостів у Широкино. Затриманий повідомив, що він - Віталій Владов, 1975 р.н, проживає у Миколаєві, є бійцем "ДНР" з 29 лютого 2015-го, повідомляє "Українська правда".

"Проходив службу в "ДНР" спершу у піхоті, потім - у морській піхоті. Четверта рота. Дев'ятий полк. Командири - спершу "Ольшан" (позивний), потім -" Пітон ", - заявив затриманий.

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На питання про причину, по якій він залишив лави НВФ, затриманий заявив: "Розчарувався. У всьому".

Звернувшись до бійців, які ще хочуть служити в "ДНР", він закликав "не робити таких помилок, які вже не можна виправити, доведеться відповідати перед українським народом за скоєне".

Відео Полк "Азов"