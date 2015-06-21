Під Маріуполем затримали розчарованого бойовика "ДНР" (відео)

15:49, 21 червня 2015
Війна
3423 0

40-річний мешканець Миколаєва з лютого служив у лавах "ДНР".

скріншот

У районі Широкиного бійці 37-го батальйону і полку "Азов" затримали бойовика "ДНР".

Як повідомили в полку "Азов", сепаратиста затримали на одному з блокпостів у Широкино. Затриманий повідомив, що він - Віталій Владов, 1975 р.н, проживає у Миколаєві, є бійцем "ДНР" з 29 лютого 2015-го, повідомляє "Українська правда".

"Проходив службу в "ДНР" спершу у піхоті, потім - у морській піхоті. Четверта рота. Дев'ятий полк. Командири - спершу "Ольшан" (позивний), потім -" Пітон ", - заявив затриманий.

Читайте такожМоскаль: Дезертир з Яворова розстріляв сімейну пару в Щасті через їхній автомобіль

На питання про причину, по якій він залишив лави НВФ, затриманий заявив: "Розчарувався. У всьому".

Звернувшись до бійців, які ще хочуть служити в "ДНР", він закликав "не робити таких помилок, які вже не можна виправити, доведеться відповідати перед українським народом за скоєне".

Відео Полк "Азов"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter