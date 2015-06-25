За участь у АТО військовим виплатили вже понад 14 мільйонів гривень - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Зазначається, що згідно з постановою Кабінету міністрів "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій", на початку лютого наказом міністра оборони було затверджено порядок та умови виплати винагород та механізм підтвердження виконання окремих завдань під час АТО.

За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода у розмірі 1 тис. грн за кожну добу такої участі.

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Виплата зазначеної нагороди здійснюється на підставі підтвердження штабу АТО, бойового наказу, журналу бойових дій, бойового донесення та наказу командира військової частини.

"Загалом станом на 25 червня Міноборони виплатило грошових винагород на суму 16 мільйонів 655 тисяч гривень, включно з винагородами за знищену ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання", - зазначається у повідомленні.