Половина українців вважають катування сепаратистів неприпустимим (інфографіка)

При цьому проти катувань поза контексту АТО виступає 71% українців, повідомляє правозахисна організація Amnesty International за даними дослідження громадської думки, опублікованого сьогодні, 26 червня, в Міжнародний день на підтримку жертв катувань.

Дослідники Amnesty International задокументували катування та інші воєнні злочини на сході України, що були скоєні обома сторонами конфлікту. Катування заборонені законами та звичаями війни, закріпленими в Женевських конвенціях, і є воєнними злочинами.

“Попри міф, який озвучується деякими українськими політиками, що на війні немає законів, під час збройного конфлікту на сході України застосовується міжнародне гуманітарне право, яке забороняє катування та інші воєнні злочини. Влада має переслідувати винних за ці злочини. Україна також повинна ратифікувати Римський статуту Міжнародного кримінального суду та поширити юрисдикцію Суду ретроспективно на період від початку конфлікту до ратифікації”, - сказала Тетяна Мазур, директор Amnesty International в Україні.

Читайте такожЖурналіст опублікував запис розмови "еліти" "ДНР" про катування полоненого українського військовогоОчевидну недовіру до бажання або спроможності держави розслідувати воєнні злочини на Донбасі продемонстрували 73% українців, які виступають за залучення Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розслідувати, поміж іншого, катування та інші воєнні злочини. Україна підписала, але не ратифікувала установчий документ Суду — Римський статут.

“Україна охоче долучилася до низки міжнародних документів, серед яких Конвенція проти катувань, що накладають абсолютне зобов’язання не допускати катування, в тому числі в непростому контексті боротьби з тероризмом та іншими тяжкими злочинами. Проте ми вимушені з жалем констатувати, що серед українців існує певний ступінь терпимості до катувань. Це тільки доводить наскільки недостатніми є дії влади у попередженні катувань. Це тривожний сигнал, який вимагає від влади продемонструвати безкомпромісну позицію щодо абсолютної заборони катувань”, – сказала Тетяна Мазур, директор Amnesty International в Україні.