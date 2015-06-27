Правоохоронці виявили в Донецькій області схованку з гранатометами

Служба безпеки України спільно з міліцією виявила у місті Артемівськ Донецької області схованку зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

«У приватному помешканні правоохоронці знайшли чотирнадцять гранатометів РПГ-22, чотири гранатомети РПГ-26, велику кількість гранат РГД-5 та Ф-1, сорок гранат до підствольного гранатомета ВОГ-25, ящики зі снарядами, в тому числі артилерійськими, майже десять тисяч патронів різного калібру, протитанкові міни, близько ста тротилових шашок, три кілограми тротилу, детонатори, запали», - йдеться в повідомленні.

Тривають оперативно-слідчі дії.