У США розкрили прізвища п'яти російських генералів та полковника, що керують бойовиками

Видання оприлюднило презентацію Служби безпеки України, яка була передана Білому Дому, Держдепартаменту та розвідці США минулого місяця, повідомляє "Українська правда".

Судячи із презентації, ключову роль у конфлікті на Донбасі відіграють п’ять російських генералів та один полковник.

"Американські офіційні особи підтвердили отримання документа та повідомили, що інформація, яка міститься в ньому, в цілому відповідає даним американської розвідки щодо російської діяльності в Україні. За понад рік чиновники зі США і НАТО звинуватили російські сили спецпризначення та військову розвідку у допомозі сепаратистам в Україні", - пише видання.

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Стало відомо, що до ситуації на території східної України причетні генерал-майор Олег Муссович Цеков, командир 200-ї окремої мотострілкової Печенезької бригади, також відомий як Олег Турнов, командир другої бригади "народної міліції "ЛНР".

Ще одним військовим, який впливає на ситуацію на Донбасі, є генерал-майор Валерій Миколайович Солодчук, якого називають командиром першої армії сил "Новоросії" у Донецьку.

Також згадується генерал-майор Сергій Юрійович Кузовлєв, який керує регулярними російськими силами спецоперацій у районі Луганська.

Також йдеться про генерал-майора Олексія Володимировича Завізьона, координатора російських регулярних сил спецоперацій у донецькому регіоні.

Крім того, ідентифіковано генерал-майора Романа Олександровича Шадріна та полковника Анатолія Костянтиновича Баранкевича – колишнього міністра оборони у Південній Осетії, а тепер радника з бойової готовності "ЛНР".