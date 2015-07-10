Ситуація в зоні АТО загострилася, бойовики відновили обстріли з важкого озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчорашній день позначився подальшим загостренням ситуації в зоні АТО. Противник знову перейшов до тактики активного і неприхованого застосування важкого озброєння, а також проникнення диверсійно-розвідувальних груп», - заявив він.

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За словами Лисенка, ЗСУ зберігають пильність, у разі будь-яких провокацій готові дати гідну відсіч ворогу. Сили АТО мають змогу оперативно реагувати на будь-які виклики і готові до подальшого розвитку подій, сказав він.

«На Луганському напрямку активні бойові дії велися на ділянці від Станиці Луганської до Кримського. Зокрема, вчора вранці через Сіверський Донець переправилася ворожа диверсійно-розвідувальна група. Напад відбито. Ще одне бойове зіткнення відбулося в районі Кримського – противника відкинули назад до Сокільників. Також епізоди порушення режиму тиші з боку НЗФ зафіксовано у Станиці Луганській, Щасті, Трьохізбенці та Новотошківському», - повідомив речник АП з питань АТО.

На Донецькому напрямку в районі Світлодарська та Горлівки обстановка стабілізувалася. Ворожі провокації мають поодинокий характер, застосовується лише стрілецька зброя. В районі аеропорту три точки активності ворога – Авдіївка, Опитне та Піски, зазначив він.

За словами Лисенка, противник зосереджує свої сили на території зруйнованого Донецького аеропорту та у селі Спартак. Також противник активізувався між Мар’їнкою та Докучаєвськом, де сходяться залізниця та автомобільна дорога Донецьк – Волноваха (йдеться про с. Березовке і Тарамчук). На цій ділянці бойовики провели серію мінометних та артилерійських обстрілів.

Крім того, на Маріупольському напрямку активні бойові дії велися на схід від Волновахи. Зокрема, вдень близько п’яти годин тривали ворожі обстріли наших позицій біля Новогригорівки – противник застосував великокаліберні міномети, 152-мм гармати та танки.

Також з північно-східного напрямку було обстріляне село Гранітне: випущено 1 пакет РСЗВ «Град» і здійснена серія пострілів зі 152-мм артилерії. На ділянці від Гранітного до Азовського моря фактів порушення режиму тиші не зафіксовано, зазначив Лисенко.