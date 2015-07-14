В зоні АТО загинув начальник розвідки управління ракетних військ ОК "Захід" - прес-служба
12:23, 14 липня 2015Війна
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12 липня 2015 року під час виконання бойового завдання, в зоні проведення АТО, загинув начальник розвідки управління ракетних військ і артилерій управління оперативного командування «Захід» полковник Юрій Цісарук.
Про це повідомляє прес-служба ОК Захід у Facebook.
"Командування та весь особовий склад оперативного командування «Захід» висловлює глибокі співчуття родині героя з приводу загибелі справжнього патріота України, бойового друга. Він до кінця з честю та гідністю виконав свій військовий обов’язок. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - сказано в повідомленні прес-служби.
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