В зоні АТО загинув начальник розвідки управління ракетних військ ОК "Захід" - прес-служба

Про це повідомляє прес-служба ОК Захід у Facebook.

"Командування та весь особовий склад оперативного командування «Захід» висловлює глибокі співчуття родині героя з приводу загибелі справжнього патріота України, бойового друга. Він до кінця з честю та гідністю виконав свій військовий обов’язок. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - сказано в повідомленні прес-служби.

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