В зоні АТО бойовики різко збільшили кількість обстрілів українських позицій

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Обстановка в зоні АТО продовжує погіршуватися - противник різко збільшив щільність вогню на ряді ділянок фронту", - сказав Андрій Лисенко.

Читайте такожНа Донбасі бойовики намагаються розв'язати "снайперську війну" - Тимчук

За його словами, впродовж минулої доби на Луганському напрямку противник активізувався у другій половині дня, обстрілявши з мінометів Станицю Луганську, в районі Новотошківського двічі було обстріляно позиції українських бійців з реактивних установок "Град-п", одиночні провокації бойовиків із застосування стрілецької зброї та з гранатометів спостерігались у Щасті, Трьохізбенці, Кримському та Золотому.

Як зазначив Андрій Лисенко, на Донецькому напрямку обстановка залишається найскладнішою - тут фіксуються понад 80% фактів порушення режиму тиші з боку бойовиків.

В районі донецького аеропорту бойові дії тривають цілодобово.

Також, за словами Андрія Лисенка, минула доба позначилась активним застосуванням бойовиками танків та роботою снайперів поблизу Красногорівки.

На Маріупольському напрямку було зафіксовано 3 короткотривалі провокації з застосування стрілецької зброї, зокрема, у Миколаївці, Талаківці та Широкиному.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби бойовики на Донбасі 100 разів порушили режим припинення вогню, загинули 8 українських військовослужбовців, 16 отримали поранення.