У Луганській області бойовики поранили бійця та накрили лікарню з мінометів

Терористи з гранатометів систематично працювали по «зеленці» навколо населеного пункту, внаслідок чого був поранений командир роти 128-ї гірсько-піхотної бригади зі Львівщини, повідомляє Луганська ОДА.

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Водночас в с. Кримське Новойдарського району над обласним протитуберкульозний диспансером довгий час кружляв безпілотний апарат, після чого медичний заклад накрили з мінометів. Інформація про жертв і постраждалих поки не надходила.

«Я був вчора у Станиці Луганській. Дивлячись на руйнування, які приніс на Луганщину «руській мір» вкотре переконався, що в терористах, які практично кожного дня обстрілюють мирне населення немає нічого святого", – зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.