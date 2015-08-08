Затриманий на Донеччині російський майор розповів, як військові РФ потрапляють в зону АТО

Про це розповів затриманий співробітниками СБУ майор російської армії Володимир Старков, пише "Громадське" із посиланням на Юрія Тандита.

"Це так зване 12-те командування знаходиться у Новочеркаську Ростовської області. Туди він потрапив на збори. У Новочеркаську російським військовим оголосили на цих зборах, куди вони їдуть. Це не було відрядження. Це був наказ: "Ви направлятиметесь на територію Донецької області захищати Донбас", - розповів Тандит з посиланням на Старкова.

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За словами російського майора, під час переїзду він отримав кілька наказів: змінити прізвище та залишити свої військові документи на території РФ.

"Він вигадав собі прізвище – Овсянніков. Це дівоче прізвище його дружини. Мушу сказати, що ані Овсяннікову, ані Старкову ніколи документи на території України не видавались. Що лише підтверджує, що він не є мешканцем України. Отже, коли він приїхав до військової частини, йому видали посвідчення. Однак він привіз із собою паспорт, який заховав у сейфі готелю "Шахтар Плаза" у Донецьку. Він нам навіть потім давав код. Але, крім того, він узяв із собою картку "Сбербанка России". На цю картку він отримував грошове забезпечення, зарплату", - зазначив Тандит.

Російський військовий повідомив, що за участь у війні на Донбасі солдатам РФ видається потрійний оклад.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що в Україні немає російських військових.