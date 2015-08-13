Бойовики на Донбасі готують збройну провокацію проти сил АТО і починають евакуацію сімей - ЗМІ

Разом з тим, незаконні збройні формування готують нову провокацію на Донбасі, передає "Апостроф" з посиланням на джерело в зоні АТО.

Як зазначило джерело, бойовики визнали, що під час невдалого наступу в районі Старогнатівки вони втратили 136 осіб.

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Крім того, за даними джерел, на окупованих територіях поширюється інформація про підготовку наступу сил АТО. Прикриваючись цими чутками, бойовики самі готують збройну провокацію проти українських військових і починають евакуацію сімей з районів, у яких можуть розгорітися бої.

Зокрема, за словами джерела, такі процеси відбуваються в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони 10 серпня повідомили, що внаслідок боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків і зайняти ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.