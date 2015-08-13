Результати розслідування по Іловайську та Дебальцевому опублікують восени - нардеп

Про це заявив народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє прес-служба БПП.

Депутат заявив, що причиною "котлів" стала участь російських кадрових військових, що завадили наступу сил АТО.

"Розслідування повністю йде, була представлена на закритій частині засідання комітету дуже серйозна доповідь, яку обговорювали члени комітету. Крім цього, частина членів комітету виїжджала на виїзне засідання до Генштабу для того, щоб у деталях, з присутністю представників не тільки Генштабу, а й військових частин, які там тоді були під Іловайськом, обговорити різні деталі цієї доповіді", – сказав Герасимов.

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За його словами, вже на початку осені, "вересень-жовтень, ми можемо очікувати певні результати, які перейдуть у публічну площину".

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2014 року під Іловайськом розгорнулися запеклі бойові дії. Бійці сил АТО потрапили в оточення. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Головний військовий прокурор заявив, що під час подій в Іловайську загинули 366 бійців АТО, 429 отримали поранення.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України в лютому з оточеного Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

Битва за Дебальцеве - залізничний вузол величезного значення для сепаратистів через його зв'язки з Росією - була одною з найзапекліших битв за весь час конфлікту.

За офіційними даними, під Дебальцевим українські силовики втратили 66 бійців, більше 300 отримали поранення.

Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиків.