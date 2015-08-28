В ООН попередили, що Донбас може не встигнути підготуватися до зими

Про це йдеться у першому "Гуманітарному бюлетені" щодо ситуації на Донбасі, оприлюдненому Управлінням ООН з координації гуманітарних питань (УКГП ООН), повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Наголошується, що часу належним чином підготуватися до зими залишається обмаль.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили про погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі

"Якщо доступ й надалі обмежуватиметься, то гуманітарні організації не матимуть змоги транспортувати, зберігати та забезпечувати необхідні поставки критично важливих непродовольчих товарів та предметів з облаштування житла, аби допомогти тисячам постраждалим від конфлікту особам підготуватися до зими", - зазначається у звіті.

У звіті УКГП ООН зазначається, що гуманітарні організації мають великі проблеми з доступом до найбільш незахищених мешканців Донбасу з тих 5 млн громадян загалом, які, за даними ООН, постраждали від конфлікту. "Проблеми з доступом різняться. Йдеться про труднощі у сфері безпеки, бюрократичні перепони, логістичні та юридичні обмеження", - зазначається у документі.

Близько двох мільйонів людей, які мешкають на територіях уздовж лінії зіткнення на Сході України, вважаються найбільш незахищеними, а тому "пріоритетною групою з точки зору гуманітарних операцій". Приблизно половина цих громадян, за оцінками ООН, проживають на підконтрольних Києву територіях, решта - на окупованих.

Крім того, за даними УКГП ООН, близько 1,3 млн осіб можуть втратити доступ до питної води. В ООН також повідомляють про проблеми з продовольчими продуктами на Сході України.