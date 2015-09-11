Вперше за півтора року доба в зоні АТО минула без жертв і пострілів - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що сьогодні вперше за півтора року протягом 24 годин не було жертв і пострілів на сході країни.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Києві.

"Я хочу сказати, що сьогодні перший день за півтора року, коли протягом 24 годин ми не мали жертв і пострілів", - сказав Порошенко.

Раніше сьогодні в штабі АТО повідомили, що супротивник жодного разу не порушував перемир'я і відповідно не застосовував зброю.

У прес-центрі наголосили, що повне припинення вогню надає великі можливості українцям для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження нормального транспортного та логістичного сполучення, більш активно будуть проводитися роботи з розмінування місцевості.