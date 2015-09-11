Бойовика Пургіна викрали російські спецслужби - The Times

Причиною усунення спікера називають бажання Росії відмовитися від "ДНР" і "ЛНР", передає РБК з посиланням на The Times.

Зазначається, що зміщення Пургіна і заміна його представником "ДНР" на переговорах контактної групи Денисом Пушиліним свідчить про те, що Кремль хоче рухатися до реалізації Мінських угод. Про це також свідчить і те, що інтенсивність боїв на Донбасі в останній місяць різко знизилася.

Крім того, газета наводить зміст одного з документів Служби безпеки України, в якому йдеться, що «головним пріоритетом для Кремля зараз є здача "ДНР" і "ЛНР" Україні на російських умовах».

Росія, як йдеться в документі, не буде порушувати територіальну цілісність України і перекладе фінансові витрати на відбудову Донбасу на Київ.

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Як зазначає видання, Пургін раніше користувався підтримкою російської влади. Однак для задумів Кремля щодо перенесення конфлікту в Україні на другий план на тлі надання військової допомоги Сирії Пургін був перешкодою.

За словами колишнього лідера "ДНР" Олександра Бородая, які наводить видання, «Пургін був виключно незалежною фігурою і проводив свою політичну лінію».

Також західні дипломати наголошують, що маневрування Росії в ситуації з Україною пов'язані з нарощуванням російської присутності в Сирії. Політика в Сирії, у свою чергу, може бути використана як козир для отримання певних поступок у переговорах щодо України. Дипломати вважають, що промова президента Володимира Путіна в Генасамблеї ООН, запланована на 27 вересня, буде мати ключове значення.

Раніше російські ЗМІ повідомили про "дежпереворот" в так званій "ДНР", унаслідок якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасовим виконувачем його обов'язків призначений Денис Пушилін.

Незабаром стало відомо, що Пургін перебуває під арештом після перевороту в терористичній "ДНР".

8 вересня бойовики "ДНР" після чотирьох днів арешту його випустили.