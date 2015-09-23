У Дебальцевому п'яні бойовики "ДНР" обстріляли російських військових
13:28, 23 вересня 2015Війна
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Зараз уточнюється інформація про жертв унаслідок стрілянини.
REUTERS
Інцидент між бойовиками "ДНР" і військовими РФ стався 20 вересня близько першої години ночі на блокпосту "Хрест".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила "Оборона Маріуполя".
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"П'яні бойовики внутрішніх військ «ДНР» під командуванням «Монгола» після конфлікту з російськими військовослужбовцями відкрили в їхній бік вогонь з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.
Дані про жертв уточнюються.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики на Донбасі залишають терористичні угруповання і відмовляються продовжувати контракти.
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