У жовтні частину російських військових з Донбасу можуть відправити до Сирії - Тимчук

У жовтні можлива загальна ротація російських військовослужбовців на Донбасі з відправленням частини з них до Сирії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор «Інформаційного опору» Дмитро Тимчук.

«Серед російських військовослужбовців на Донбасі поширюється інформація про те, що в жовтні буде проведена загальна ротація. Військовослужбовців, які мають досвід ведення бойових дій проти сил АТО, відправлять воювати до Сирії», - повідомив Тимчук.

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За його даними, підрозділ військовослужбовців збройних сил РФ, що базувався на території Південного вокзалу м. Донецька, у повному складі виведено на територію РФ.

«Так звана «Республіканська гвардія ДНР» розформовується. Російські найманці, що воювали в її складі, намагаються виїхати до РФ, висловлюючи крайнє невдоволення триваючими з липня невиплатами грошового утримання. За мародерство і розкрадання оголошені «в розшук» представники керівництва так званої «Республіканської гвардії ДНР» - «Чекіст» і «Таліб», - повідомив Тимчук.

За його словами, на базі бандформування «Сомалі» керівництво «ДНР» (Захарченко) створює «штурмовий батальйон», який буде підпорядковуватися безпосередньо керівнику «ДНР». Командиром нового НЗФ (незаконного збройного формування) призначено терориста «Гіві» (Толстих).