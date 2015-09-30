Ситуація в зоні АТО загострилася, бойовикам наказали знищувати командний склад ВСУ та розвідгрупи - Тимчук

Ситуація в зоні проведення АТО загострилася, командирам незаконних збройних формувань дана команда знищувати командний склад Збройних Сил України і розвідгрупи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Він зазначив, що за минулу добу було зафіксовано неодноразові обстріли позицій ЗС України (в т. ч. з озброєння бронетехніки і 120-мм мінометів) і бій на південь від н. п. Шуми, де ДРГ терористів намагалася пройти між опорними пунктами сил АТО, але "була помічена бойовою охороною, після 40-хвилинного бою диверсанти відійшли в "зеленку".

"На проведеній нараді командного складу так званого "1 АК ДНР" командири незаконних збройних формувань отримали вказівку активізувати роботу снайперських груп. Пріоритетні цілі терористів - командний склад ЗСУ і розвідгрупи", - зазначив Тимчук.

Він також підкреслив, що між н. п. Троїцьке і Миронівське по позиціях сил АТО терористи вели обстріл з великокаліберних кулеметів і АГС-17, прикриваючи роботу групи снайперів.

«Також проявляє активність група снайперів бойовиків, що оперує в районі н. п. Мар'їнка», - написав він.

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По всьому Артемовському напрямку від н. п. Шуми, Майорск до н. п. Зайцеве, Травневе активізувалися диверсійно-розвідувальні групи противника. Кілька піхотних груп противника ведуть роботи з розмінування та оновлення мінних загороджень у нейтральній смузі від н. п. Гранітне до н. п. Миколаївка.

"Командир так званого "9-го мотострілецького полку 1 АК ДНР" зібрав весь керівний склад ротної ланки в н. п. Маркіне для проведення батальйонних тактичних навчань. Зі штабу так званого "2 АК ЛНР" російсько-терористичних військ відправлено циркуляр на проведення бойового злагодження так званих "батальйонів територіальної оборони" до кінця жовтня", - зазначають в "Інформаційному спротиві".