У Дніпропетровській області стався вибух на полігоні, трьох військових поранено

Попередньо встановлено, що під час обслуговування техніки на Новомосковському загальновійськовому полігоні сталося займання пускового підігрівача двигуна танка, повідомили у прес-службі Міноборони.

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При гасінні пожежі стався вибух, внаслідок якого постраждав екіпаж танка. Наразі троє військовослужбовців госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Наказом командувача Сухопутних військ створена комісія, яка проводить розслідування цієї події. До складу комісії включені представники військової прокуратури.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Старолисецькому полігоні в Івано-Франківській області внаслідок обвалу балкона загинув 35-річний військовослужбовець, ще четверо травмовано.