На Луганщині сили АТО відвели артилерію калібру 85 міліметрів

На Луганщині відведено артилерію калібру 85 мм від лінії розмежування.

Про це повідомив речник АТО у Луганській області Руслан Ткачук.

«На Луганському напрямку вчора пройшла реалізація другої черги з відведення від лінії розмежування протитанкових гармат Д-48 калібру 85 міліметрів. Відведення проходило за участі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ»,- написав він на своему сайті.

Речник зазначив, що «на відміну від бойовиків, які чинять перешкоди у роботі міжнародних спостерігачів, сили АТО в повному обсязі виконують Мінські домовленості та є максимально відкритими для роботи представників місії ОБСЄ».

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Також за його даними, з 07.00 10.09 до 07.00 11.10.2015 року на Луганському та Артемівському (Попаснянський район) напрямках зберігається перемир’я. Не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню.