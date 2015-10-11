На Луганщині сили АТО відвели артилерію калібру 85 міліметрів
На Луганському та Артемівському напрямках не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню
На Луганщині відведено артилерію калібру 85 мм від лінії розмежування.
Про це повідомив речник АТО у Луганській області Руслан Ткачук.
«На Луганському напрямку вчора пройшла реалізація другої черги з відведення від лінії розмежування протитанкових гармат Д-48 калібру 85 міліметрів. Відведення проходило за участі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ»,- написав він на своему сайті.
Речник зазначив, що «на відміну від бойовиків, які чинять перешкоди у роботі міжнародних спостерігачів, сили АТО в повному обсязі виконують Мінські домовленості та є максимально відкритими для роботи представників місії ОБСЄ».
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Також за його даними, з 07.00 10.09 до 07.00 11.10.2015 року на Луганському та Артемівському (Попаснянський район) напрямках зберігається перемир’я. Не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню.