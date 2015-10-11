У Києві затримали 5 офіцерів-тиловиків Нацгвардії: торгували військовим майном

Затримано 5 офіцерів-тиловиків Нацгвардії при реалізації викраденого військового майна вартістю більше 200 тис. грн.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в Фейсбук.

«Вчора ввечері слідчі Головної військової прокуратури спільно з оперативниками управління внутрішньої безпеки УМВС в місті Києві ( дякую офіцерам міліціі за професійну оперативну роботу!!!), при реалізації чергової партії викраденого військового майна вартістю більше 200 тис.грн, затримали "на гарячому" 5 офіцерів-тиловиків», - написав він.

При цьому Матіос зазначив, що «другу добу поспіль продовжуються обшуки у 15 адресах, затримано 5 військовослужбовців Нацгвардіі, під час невідкладних допитів отримані визнавальні покази, розпочато і проводиться тотальна інвентаризація Центральної бази речового майна Нацгвардіі».

«Згідно виявлених речових доказів, документів та показів затриманих, роботи у військовоі прокуратури у цьому провадженні буде мінімум на півроку : виявлені списки "покупців", обсяги викраденого, структури що відмивали кошти і (!!!), вдумайтеся, ті, хто продавав горе-нацгвардійцям наркотики. Зраду припинили, підозрюваних затримали, а речове майно поїде тепер у бойові підрозділи», - повідомив Матіос.

За його словами, «не чужі, не заслані із за кордону, офіцери, керівник Центральної бази забезпечення і начальники окремих складів речового забезпечення Національної гвардії, порушуючи Присягу українському народові, протягом 2015 року викрадали, привласнювали і реалізовували "на сторону" військове майно: партії касок, форми та взуття, які за документами призначалися для підрозділів Нацгвардіі в зоні АТО».

Головний військовий прокурор також оприлюднив відео «оперативного документування злочину».