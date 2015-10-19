Доба в зоні АТО пройшла без втрат і ворожих провокацій - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу ворожі провокації на лінії фронту не зафіксовані і в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.

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Крім того, додав Лисенко, не були зафіксовані прольоти ворожих безпілотників в небі над Донбасом.