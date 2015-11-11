До Горлівки прибули понад 300 російських найманців - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

За даними групи, бойовики у складі кількох підрозділів перебувають у другому ешелоні, мають транспорт і бронетехніку – загалом не менш як 12 одиниць бойових броньованих машин.

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У Донецьку бойовики продовжують зосереджувати важку бронетехніку. На даний момент мережею «ІС» зафіксовані танки терористів: у Київському районі – сім одиниць, у районі Спартака – дві одиниці, в районі Олександрівки (Петрівський район) – чотири одиниці, Танки замасковані і розосереджені на місцевості.

У районі «Лутугинських таборів» фіксуються три основні «центри» складування бронетехніки й артилерійського озброєння терористів. На даний момент у кожному «центрі» - близько 35-40 одиниць техніки, здебільшого танки.